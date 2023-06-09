美媒：華願付巨資在古巴設間諜基地　白宮：報道不確

美國傳媒周四（8日）報道，中國與古巴已達成一項秘密協議，中方將支付數十億美元，換取在對方島嶼建立能夠截取美國東南部電子通訊資料，以及監察美方船舶交通動向的電子竊聽設施。中國駐美國大使館沒有對報道置評，白宮則表示報道不準確。

《華爾街日報》引述美方官員消息報道，中國已同意向資金緊絀古巴支付巨額金錢，雙方已達成原則性協議，卻拒絕透露設施地點，以及工程是否已經開始等詳情。由於古巴與美國佛羅里達州相距大約161公里，多名美方官員憂慮，北京一旦在古巴建立電子竊聽設施，將有能力執行信號情報行動，監視一系列通訊資料，包括電郵、電話及衞星信號等。

美國軍機近年多次飛越南海，同時向台售武，華盛頓智庫保衞民主基金會高級研究員辛格爾頓（Craig Singleton）表示，北京可能以此為由，在美方後花園作出相同舉動。他形容中方此舉是故意挑釁，能夠「改變遊戲規則」。古巴駐美國大使館指摘，報道是「完全虛假和毫無根據」。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比初時向《華爾街日報》表示，無法向報道的細節發表評論，但指出美國正在監視並採取措施，對抗中國政府投資可能具軍事目的基建。但當報道刊出後，柯比向英媒表示已看過報道，而報道並不準確，但他沒有說明報道中哪個地方不正確。他之後再補充說：「我們仍然相信能夠履行在國內和該地區的所有安全承諾。」