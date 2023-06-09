俄軍稱兩日殲1300烏軍　摧毀豹2A4坦克

俄羅斯國防部長紹伊古周四（8日）指，烏軍再次試圖突破扎波羅熱州的俄軍防線，但在守軍先發制人打擊下敗退，烏軍在兩日戰鬥損失近1,300人及大批裝備。俄羅斯國防部公布無人機影片，首度顯示俄軍在扎波羅熱州新波克羅夫卡附近，摧毀一輛烏軍豹2A4主戰坦克。

紹伊古表示，烏軍第47機械化旅於凌晨時分，派出多達1,500名士兵及150輛裝甲車進攻。俄軍偵察部隊及時發現敵軍，出動炮兵、航空兵及反坦克武器作預防打擊，烏軍在4個方向遇上阻擊，損失慘重地撤退。在短短兩小時戰鬥中，烏軍失去30輛坦克、11輛步兵戰車及多達350名士兵。烏軍周三（7日）在扎波羅熱州損失945人、33輛坦克、28輛步兵戰車、38輛裝甲車、3門蟹式自走炮及其他武器。紹伊古總結道，進攻的烏軍戰略預備隊雖然專門接受突破訓練，但未能完成任務。

此外，紹伊古視察西部軍區軍械庫及儲存基地，檢查運往特別軍事行動地區的武器裝備。他要求縮短從生產商接收裝備的時間，並盡快做好付運前線部隊的準備。他提醒基地司令部及國防部裝甲總局領導層，應借鑑特別軍事行動經驗，裝甲車輛配置額外保護才交付部隊。