不當處理機密文件案　特朗普控罪一覽

美國前總統特朗普涉嫌不當處理機密文件，以下為所有控罪內容。

●未經授權保留國家安全文件（罪成最高判囚10年）

控方需要證明特朗普知道自己離開白宮後仍然持有相關文件，並且未能夠遵從政府提出歸還文件的要求，同時需要證明有關文件一旦被公開，對美國構成不利及有益於外國對手。

●串謀控罪（罪成最高判囚5年）

控方需要證明特朗普與其他人士曾經同意犯下特定罪行，並且其中一人採取一些行動達成有關目標。

●妨礙司法公正（罪成最高判囚20年）

控方需要證明特朗普知道自己仍然持有國家檔案和記錄管理局索取的文件，故意違抗司法部針對標記為機密的文件發出之傳票，故意導致下屬無法交還有關文件，以及誤導官員相信他們已經遵從有關要求。

●作出虛假陳述（罪成最高判囚5年）

即使特朗普沒有直接作出虛假陳述，控方可以透過證明他串謀或誘使他人向司法部訛稱沒有更多與傳票相關的文件，或誘使律師不情願地對司法部說謊而作出檢控。

●不當處理官方文件（罪成最高判囚3年）

不論內容是否涉及國家安全，隱藏或毀壞官方文件都是罪行，特朗普被前助手揭發有時撕毀官方文件，國家檔案和記錄管理局亦指部分從特朗普政府收到的白宮紙本檔案已經撕毀。

●藐視法庭（罪成最高判囚6個月及罰款1,000美元）

特朗普2022年5月收到大陪審團傳票，要求交出全部標記為機密的文件，控方需要證明他知道在其代表聲稱遵從傳票後，仍然持有這類文件。