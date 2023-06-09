特朗普官司纏身　國會暴動案難辭其咎

除了不當處理機密文件一案外，美國前總統特朗普亦牽涉其他指控，可謂是官司纏身。

●曼哈頓刑事案

紐約州曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）就特朗普涉嫌在2016年大選前，向艷星斯蒂芬妮支付13萬美元「掩口費」一事提出檢控，指控他偽造商業紀錄。特朗普今年4月首度出庭應訊，否認全部34項重罪，案件排期明年3月再訊。

●喬治亞州刑事調查

特朗普與部分親信被指多次在2020年大選後接觸喬治亞州官員，試圖推翻該州的選舉結果，包括親口要求州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）「找出11,780張選票」；喬治亞州檢察官今年夏天將公布起訴書。

●國會山莊暴動聯邦調查

特朗普被指煽動支持者2021年1月6日衝擊國會山莊，試圖阻止國會確認拜登勝出2020年大選的結果。特別檢察官史密斯正在展開聯邦調查，暫時未知會提出哪些控罪。

●紐約州民事調查

紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）去年9月提出民事訴訟，指控特朗普向貸款人及承保人誇大其資產總值數十億美元，尋求禁止特朗普家族成員在紐約州營商，包括特朗普兒子唐納德與埃里克、女兒伊萬卡。調查人員今年4月向特朗普問話，案件排期今年10月審理。