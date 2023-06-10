【東方日報世界視線】毀大壩社會災難　成俄烏緩兵之計

由俄軍佔領、烏克蘭南部赫爾松州新卡霍夫卡水力發電站其中一段堤壩遭炸毀潰堤，大量儲水流向下游導致廣泛地區氾濫，釀成人民及環境生態大災難。

德國總理紹爾茨即時譴責襲擊是俄羅斯政府所為，烏克蘭及俄羅斯政府互相指摘是對方的恐怖主義戰爭暴行，聯合國秘書長古特雷斯則斥責這是俄羅斯入侵烏克蘭的惡果。只有美國政府仍未急下斷語。

其實數月前俄羅斯已經譴責烏克蘭炮轟水壩，可幸未構成潰堤威脅，當時大有可能是烏軍希望藉此試探攻佔水壩的可能性。如今無論是俄羅斯或烏克蘭毀壩造成氾濫，戰略上對雙方都有利有弊，但肯定是對環境及人民造成嚴重傷害的不智之舉。

這段堤壩是跨越第聶伯河東西交通的重要通道，軍事上摧毀它使雙方進攻更困難。洪水氾濫引致下游地區一些低窪地受淹，使俄軍要放棄部分布防遷往高地。不過，烏軍面對這河段氾濫也不利其橫渡反攻，除非像軍事分析家所言，由於俄烏雙方先前都摧毀了第聶伯河上所有橋樑，堤壩下游河道擴闊將有利烏軍利用大型軍用船隻運送重武器渡河，但北約軍援要如何運送來及渡河而不遭俄軍攻擊也是問題。

受堤壩被炸威脅的還有扎波羅熱核電站，監管核電站的國際原子能機構負責人即時表態，指核電站供水冷卻系統暫時沒有問題。最令人擔憂的反而是克里米亞半島供水，克里米亞缺水會使俄羅斯動員遷走居民，亦大幅度削減俄軍抵禦烏軍對南部發動攻勢的能力。

深受潰堤禍害是可憐的民眾，河兩岸的肥沃農田及住所被淹，數以萬計居民喪失家園要緊急遷離。歐盟環保專家亦警告，這次氾濫會造成該地區不少動植物品種瀕臨滅絕。

最後亦有軍事專家相信，今次堤壩遭炸毀會使俄烏夏季攻防戰開展更困難，但他們相信這也正中俄烏雙方下懷。烏方雖然大力宣傳開始大反攻，但近日開展的試探性攻勢極不順利，加上北約軍援遲遲未到位，潰堤成為拖延的好理由。俄方其實也在趁機向中部雙子城進攻，在南方以逸待勞加強防禦，待烏克蘭在南方發動攻擊再大力消滅對方軍隊主力，然後視乎能力佔領港口城市敖德薩。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻