涉不當處理機密文件 特朗普控罪一覽

美國前總統特朗普涉嫌不當處理機密文件，被司法部起訴37項罪名，他的律師瑙塔亦被控，以下為他們的控罪內容。

【特朗普個人罪名：32項】

●31項未經授權保留國家安全文件罪（罪成最高判囚10年）

特朗普被指在無經授權下，把涉及國防的文件保留在海湖莊園，合共有31份文件涉案。文件日期介乎2017年2月至2020年2月，其中21份標註為最高機密，內容牽涉白宮的外國及軍事情報簡報、外國軍事能力、外國軍事攻擊、美國軍事能力及應變計劃等。其餘9份標註為機密，1份未有標註。

●1項虛假陳述罪（罪成最高判囚5年）

特朗普2022年5月收到大陪審團傳票，要求交出全部標記為機密的文件。特朗普委託律師同年6月向大陪審團和聯邦調查局（FBI）供稱，所有相關文件已呈交調查。實際上特朗普事先移走部分放有機密文件的箱。

【特朗普和瑙塔共同罪名：5項】

●1項串謀妨礙司法公正罪（罪成最高判囚20年）

特朗普和瑙塔移走放有標記為機密文件的箱，誤導律師以為特朗普已不管有相關文件，並建議律師隱藏或銷毀傳票所列的文件。

●1項扣留文件或紀錄罪（罪成最高判囚20年）

特朗普和瑙塔移走包含標記為機密文件的箱，試圖游說律師隱藏或銷毀相關文件。

●1項以欺騙手段隱瞞文件或紀錄罪（罪成最高判囚20年）

特朗普和瑙塔移走包含標記為機密文件的箱，令律師無法向大陪審團呈交相關文件。

●1項在聯邦調查中隱瞞文件罪（罪成最高判囚20年）

特朗普和瑙塔隱瞞海湖莊園內仍有機密文件，導致向FBI呈交了虛假證據。

●1項策劃隱瞞罪（罪成最高判囚5年）

特朗普和瑙塔向大陪審團和FBI隱瞞特朗普仍持有標記為機密的文件。

【瑙塔個人罪名：1項】

●1項虛假陳述罪（罪成最高判囚5年）

瑙塔向FBI供稱，未見過特朗普向國家檔案和紀錄管理局呈交的文件箱。事實上瑙塔曾移走有關文件箱，亦目睹文件箱被移走。