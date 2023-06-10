特朗普私藏密件案一旦罪成　最高可囚100年

美國前總統特朗普涉嫌不當處理機密文件面臨37項聯邦控罪，一旦罪成最高刑期相加長達100年。法律專家預計，律師將循被告管理檔案能力低下辯護，但特朗普錄音顯示他刻意保留文件，並承認解密文件能力有限，可能會挫敗上述辯護論點。

司法部起訴特朗普31項未經授權保留國家安全文件罪、1項串謀妨礙司法公正罪、1項虛假陳述罪、1項扣留文件或紀錄罪、1項以欺騙手段隱瞞文件或紀錄罪、1項在聯邦調查中隱瞞文件罪、1項策劃隱瞞罪，每項罪名最高刑期分別介乎5至20年。維珍尼亞州里士滿大學法律教授托比亞斯（Carl Tobias）形容指控極其嚴重，起訴書中包含難以置信的大量細節，對他相當具說服力，且很有可能說服陪審團把特朗普定罪。

至於同樣已宣布參加明年總統選舉的總統拜登和前副總統彭斯，他們亦各自捲入機密文件風波，但只有特朗普被控。美媒指，由於沒有迹象表明拜登和彭斯被發現藏有密件前，是知悉文件存在和試圖隱瞞，即使司法部認為有證據可起訴拜登，他在任期間都可以免受起訴。至於彭斯藏密件，司法部已通知其法律團隊不會提出刑事指控。