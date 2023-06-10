共和黨議員暗示特朗普被利用　掩蓋拜登受賄醜聞

美國前總統特朗普周四（8日）因涉不當處理機密文件被起訴的同時，現任總統拜登亦被爆出涉於出任副總統期間與兒子亨特收受烏克蘭能源公司Burisma的賄款。極右翼的共和黨眾議員格里尼（Marjorie Taylor Greene）周五（9日）直指，拜登當日理應被捕，但新聞只報道特朗普的官非。

格里尼在喬治亞州出席共和黨活動，她向支持者說國會共和黨人周四披露了拜登和亨特涉受賄，是可以彈劾拜登的罪行，他應該被鎖上手銬從白宮帶走，但外界只關注特朗普因不當處理密件被控，共和黨人應感到生氣。她指，情況只會愈來愈差，其他人不想共和黨再贏選舉、入主白宮。

此外，格里尼向美媒透露，眾議院監督委員會成員周四已檢視聯邦調查局（FBI）提交有關拜登涉受賄的文件，並再向兩間銀行發傳票，要求交代相關款項詳情；委員會此前已向4間銀行發傳票。FBI仍有兩份關於此案的文件，預料委員會下周會檢視內容。她還指，有證據顯示是亨特主動向Burisma要求向他和拜登各支付500萬美元（約3,900萬港元）款項，以換取二人協助該公司解決難題。