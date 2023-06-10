日本核污水擬排海　中國斥作賊心虛

國際原子能機構6月理事會，於周一至周四（5日至8日）在奧地利維也納國際會議中心舉行。會議期間，中國常駐國際原子能機構代表李松再次抨擊日本執意向太平洋排放福島核污水，敦促日方負起責任，以科學態度直面國際社會關切，不要讓福島核污水長期危害國際海洋環境和人類健康，更稱日方目前作法是作賊心虛及覆水難收。

李松指出，日方反覆糾纏核污水稱謂，聲稱排放經過多核素處理系統淨化的處理水，甚至把核污水等同於全球核電站正常運行下的排放水，有悖科學常識的狡辯令人震驚。他批評日本完全無視自身應承擔的國際義務，無視國際海洋安全和人類健康，無視國際社會包括本國民眾的廣泛質疑和強烈反對，無視國際原子能機構權威，一意孤行，強行排海。日方聽不得國內外反對聲音，不讓其他國家表達正當關切，是做賊心虛，極其自私和不負責任的行為

李松再次敦促日方重視國際社會正當、合理關切，認真履行自身國際義務，同包括周邊鄰國在內的利益攸關方和有關國際機構充分協商，以科學、公開、透明、安全的方式處置福島核污水，並接受國際社會嚴格監督，不要讓福島核污染水長期危害國際海洋環境和人類健康。