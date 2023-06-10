英媒：有大陸團夥在日韓台港　攝猥褻女性短片圖利

英國傳媒周四（8日）發表調查報道，聲稱有中國大陸團夥在日本、南韓、台灣和香港公共場所拍攝猥褻女性過程，上載至中文網站並出售圖利。一名身在日本的主腦聲稱，營業額每天可達1萬元人民幣（約1.1萬港元）。

有關網站販賣猥褻短片價格最低1元人民幣（約1.1港元），允許用戶定制短片。短片使用手機拍攝，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和巴士。網站提供支付平台帳號收款，英媒循帳號資料追查，發現註冊電郵的帳號擁有者頭像是30歲中國音樂人臧新宇（Noctis Zang），在日本東京生活。臥底記者扮音樂人相約臧新宇會面，交談下對方透露上述網站是一名在東京、化名「貓咪」的中國人建立。臧新宇亦承認為網站上傳逾5,000部影片，負責收款，會抽30%佣，其餘交給貓咪。

臥底記者之後以投資為名約貓咪見面，貓咪最終應約，指自己今年27歲，管理一個15人團隊，其中10人在中國製作猥褻短片。他管理的3個猥褻短片網站有超過1萬名付費會員，大部分是中國男性，而根據貓咪的卡片，他的名字是湯卓然（Tang Zhuoran，音譯）。英媒後來上門與他對質，他突然發難，之後離開了日本。