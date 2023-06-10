特朗普涉不當處理密件時序一覽

美國前總統特朗普卸任後捲入多宗官司，包括上世紀90年代涉嫌強姦女作家卡羅爾等。然而，在一眾案件中，他涉嫌不當處理密件一案成為美國政壇近日話題；以下是該案相關時序：

2021年1月20日：特朗普結束4年任期卸任總統。

2021年1月至3月15日：部分機密文件箱堆放在海湖莊園宴會廳舞台。

2021年4月：部分機密文件箱由海湖莊園商業中心轉移至浴室。

2021年5月：特朗普下令部分機密文件箱帶到新澤西州貝德明斯特會所。

2021年6月24日：超過80個機密文件箱轉移至海湖莊園儲藏室。

2021年7月21日：特朗普在貝德明斯特會所辦公室接受訪問，向訪問者展示國防部及高級軍事官員為他準備的「攻擊計劃」。

2021年8月或9月：特朗普在貝德明斯特會所辦公室向其政治行動委員會的代表，展示關於國家B的機密地圖。

2021年12月7日：瑙塔發現儲藏室內部分機密文件箱跌落地，機密文件四散一地。

2022年1月17日：在國家檔案和記錄管理局要求交還缺少的總統記錄後，特朗普向局方提交15個箱，其中14個箱合共有197份機密文件。

2022年2月9日：國家檔案和記錄管理局就發現機密文件一事轉交司法部調查。

2022年3月30日：聯邦調查局展開刑事調查。

2022年4月26日：聯邦大陪審團展開調查。

2022年5月11日：聯邦大陪審團向特朗普辦公室發出傳票，要求交出所有機密文件。

2022年5月23日：特朗普與律師會面時，提出是否應該向當局宣稱「我們這裏甚麼都沒有」。

2022年5月23日至6月2日：瑙塔在特朗普指示下，把64個機密文件箱從海湖莊園儲藏室移往特朗普住所；二人均沒有向檢視儲藏室機密文件的律師提及此事。

2022年6月3日：特朗普律師向聯邦調查局提交38份機密文件。

2022年7月：聯邦調查局及聯邦大陪審團取得及檢視海湖莊園閉路電視畫面，顯示曾經有人移動機密文件箱。

2022年8月8日：聯邦調查局根據法庭搜查令，在海湖莊園檢獲102份機密文件，當中27份位於特朗普的辦公室，餘下75份位於儲藏室。