官員形容情況嚴重　促特朗普承擔責任

美國前總統特朗普在涉嫌不當處理機密文件案中，面臨31項與《間諜法》有關的控罪，即故意保留國防訊息。司法部在起訴書列出上述每項罪名涉及的機密文件內容，國防部有匿名高級官員形容情況嚴重，特朗普必須負上責任。

特朗普被指未經授權保留的國防文件，其性質被標上為「最高機密」、「機密」、「不向外國人士公開」、「特別處理」、「外國情報監視法」、「只向五眼聯盟公開」等標籤，但有8份文件的標籤列為redacted，意指經過編輯及修訂後，遮蓋原來的標籤，未知是否因為涉及更敏感的機密訊息。這些標籤特別處理的文件內容，包括外國核能力、外國軍事攻擊、外國軍事能力、外國發生的攻擊時間線及詳情。

司法部指涉案的機密文件內容包括美國軍事能力，國防部一名高級官員向傳媒表示：「如果違反法律，他（特朗普）必須承擔責任。我認為這是大部分明白道理的軍事及國家安全人員之立場，不管他們的政治傾向如何。」惟一名歐洲官員稱不會過度擔憂，「我不感到驚訝，我們學會當特朗普捲入其中時，就要預期所有情況」。

曾經在特朗普政府任職的前國防部高級官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）直言，起訴書提及的機密文件屬於美方持有的最敏感訊息，「這類訊息從不應該被移離一個安全設施，當被發現（不在安全設施）後應該立即交還」。他估計展開刑事程序的同時，可能進行情報及安全審視，找出任何可能已經造成的美國國家安全潛在損害。