特朗普藏密件惹禍　讚希拉妮刪電郵

美國前總統特朗普2016年與前國務卿希拉妮爭奪白宮寶座期間，經常提及對方在任時使用私人電郵伺服器處理公務，被外界視為最終勝出大選的因素之一。諷刺的是，司法部在周五（9日）公開的起訴書提到，特朗普曾經與律師商討如何處理未交出的機密文件時，竟然讚揚希拉妮的律師刪除電郵之舉「做得很好」。

去年5月11日，聯邦大陪審團向特朗普辦公室發出傳票，要求交出所有機密文件。特朗普同月23日在佛羅里達州海湖莊園與兩名律師會面，討論如何回應該張傳票。起訴書寫道，根據其中一名律師的事後憶述，特朗普當時提到負責刪除希拉妮全數30,000封電郵的律師，使希拉妮沒有招惹任何麻煩，否則她有可能面臨聯邦指控。

值得留意的是，起訴書列出特朗普2016年競選總統期間，多次作出有關機密信息的言論，包括當年8月18日表示一旦當選，「我將執行所有關於保護機密信息的法律，沒有人凌駕在法律之上」；他同年9月6日表示，不可以讓一個不明白甚麼是保密或機密的人成為美國總統，同月19日提出「我們需要最好的機密信息保護措施」。

《紐約時報》形容，特朗普「成也機密文件，敗也機密文件」，指他當年競選時強調重視保護機密信息，加上希拉妮身陷危及機密信息風波，成為其有用的政治武器。如今面臨危害國家安全的聯邦刑事指控，這個政治武器有可能阻止他重返白宮。