新研究指出　圖坦卡門或非殘疾法老王

圖坦卡門是古埃及最著名的法老王，但外界一直認為他患有畸形足及體弱多病。英國媒體周五（9日）報道，3名專家近日在英國卓定咸科學節上，指出上述說法可能是錯誤。

圖坦卡門之所以出名，是因為他的遺體保存良好，在死後將近3,000年亦未受干擾，不似其他法老一樣被盜墓者洗劫。這名19歲便駕崩的法老王，被後世發現他患上馬蹄內翻足，加上陪葬的約130根形狀和設計各異的手杖，令人認定他生前殘疾。

生物醫學埃及古物學家阿齊茲（Sofia Aziz）表示，圖坦卡門看上來像是有一隻畸形足，但很有可能是在製成木乃伊過程中造成，而手杖只是皇室的標誌。她指出，製作木乃伊會使用樹脂和繃帶，扭曲屍體腳部形狀。她續指，若圖坦卡門真的有畸形，走路將會很困難，但沒有發現腿骨受壓的迹象。

英國曼徹斯特博物館館長普賴斯（Campbell Price）同意以上新觀點，並補充指，圖坦卡門被人發現的時候，當時一戰只結束數年（1922年），人們還在為年輕人在戰壕中死亡而感到悲痛。時人為免圖坦卡門英年早逝勾起創傷，於是賦予圖坦卡門是虛弱男孩的觀點。