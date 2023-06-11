北約最大空軍演習明舉行　民眾基地外抗議

北約周一（12日）起至下周五（23日），在歐洲舉行北約史上最大空軍演習，來自25國、約250架軍機及逾1萬名人員到德國、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞等國參演。德國北部約300名民眾在漢諾威區文斯托夫空軍基地集會，抗議是次軍演。

美國、德國、土耳其等將參與「空中捍衞者23」（Air Defender 23）演習，期間北約成員國及夥伴國的軍機會部署在德國多個空軍基地。其中美國已派出逾100架軍機及2,000名人員赴德，土耳其亦派出3架F16戰機及逾50名人員。演習模擬對北約成員國遭外部襲擊後的反應，旨在改善成員國部隊的合作和互操作性，德方指所有準備工作已經完成。

大批民眾上周六（10日）聚集在德國文斯托夫空軍基地示威，該處是是次軍演的後勤樞紐。示威者高喊「呼籲和平」的口號，並展示反對戰爭的標語。他們擔心是次軍演對外釋出錯誤信號，可能導致俄烏衝突進一步升級，呼籲德國盡力通過外交手段解決俄烏衝突，而非軍備競賽。另有德國空管公司指出，軍演帶來的航空延誤及更長飛行時間無可避免，料每日約800班航班因軍演及相關措施而要改變航道。