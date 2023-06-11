勞動黨八中全會料本周舉行　關注對韓美表態

南韓傳媒周日（11日）報道，北韓鮮勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議，有望於本月中旬舉行。外界關注，北韓領袖金正恩會上會否重申加強國防力量的立場、提及上月底發射軍事偵察衞星，亦注視其對南韓和美國等發出甚麼對外訊息。

朝中社此前報道，勞動黨中央委員會政治局決定於本月上旬召開八屆八中全會，盤點上半年經濟目標落實情況，韓媒預計會議可能會在周四（15日）之前舉行。是次會議將總結今年上半年黨和國家行政機關的工作情況和人民經濟規劃的落實情況，並討論對國家革命發展具有重要意義的政策問題。該國一般每年召開一至兩次勞動黨中央委全會，如果今年上半年召開兩次，實屬罕見。

南韓學者預計是次會議將總結北韓上半年成果，將重點放在鼓勵實現經濟目標方面，加上北韓嚴峻的糧食危機今年有望緩解或消除，可能在會上討論農業領域。另有觀點認為，會上可能不提及發射軍事偵察衞星，只強調上半年取得的軍事成果並制訂今後計劃。外界亦關注，北韓在與中俄保持一致步調的同時表明何種立場，以及鎖國防疫政策會否放寬。

即上「半島局勢」專頁