【東方日報世界視線】美國軍工複合體　畫皮下醜惡面目

美國軍事工業國會複合體，簡稱軍工複合體，是描述美國軍方、國會與為其提供武器的國防工業之間合作關係，三者共同被視為美國最龐大的體系，驅動的因素是三方都受益，軍方獲得戰爭武器，大軍火企業獲得提供這些武器的報酬，後者也向軍政界實行回報甚至收買。

雖然美國政府是一個好戰的國際霸權，可是不要說一般美國國民，連美國很多政治進步或開明人士、學者、環境保護人士、和平主義者、公民權利維護者、宗教家及藝術工作者，都欠缺反戰意識，甚至對社會上的武裝暴力意識高漲、國家政府趨向軍事化也無動於衷。這和美國軍工複合體多年來大灑金錢所推動的宣傳、製造對外來戰爭威脅的恐懼、輸送利益及分散民間對政府窮兵黷武的注意等手段，均息息相關，這也使社會民眾對政府在海外的軍事侵略行動，顛覆合法政府及扶植暴力傀儡政府，軍事籌劃所產生的環境破壞及人命傷亡，甚至對美國政府維護霸權可能釀成核戰災難都缺乏關懷。

其實，美國軍工複合體透過不同策略，在政府、中央及地區政黨、公民團體、非牟利志願機構及民間活動組織，進行滲透、拉攏、意識形態轉化甚至收買的工作。例如美國政府在全國1,700間高中及大學都設「預備役軍官訓練營（Reserve Officers' Training Corps）」（ROTC）計劃，特別多設在貧窮及多少數族裔地區，吸引他們參軍，因為富人及其子弟普遍畏懼戰爭。美國軍工體系更組織邊緣青少年參與類軍事訓練及活動，為霸權政府招兵買馬。

美國國內及全世界800多個軍事基地，都會轉化為地區的經濟及文化中心，裏面有消費娛樂，甚至軍事文化展覽、導遊等推廣宣傳活動。這些地區的飲食娛樂及文化活動往往外判給該地區的小企業和商戶經營，加強地區對其認同及支持，全面搞親民、融入社區以美化國家戰爭機器。

體系另一端的軍火集團也是大慈善家，支持童軍、少數族裔的體育及類軍事組織、婦女組織等，也是美國最大的藝術品捐贈者。此外，不少宗教組織及養老基金也投資大軍火商集團以攫取高收益回報。集團也提供獎學金支持科技研究，特別是人工智能和機械人，為未來科技戰做人才訓練。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻