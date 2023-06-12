寄宿學校16歲學生錘襲3師生　傳一港生受害陷昏迷

英國德文郡蒂弗頓（Tiverton）一間寄宿學校，上周五（9日）發生嚴重校園襲擊。一名16歲學生涉嫌以錘子先後襲擊兩名學生及一名教師，其中一名學生重傷危殆。有網民於在英港人的社交網專頁發文指，其兒子是其中一名受害者，現昏迷未醒。

事發的布蘭德爾學校（Blundell's School）為擁有逾400年歷史的寄宿學校，宿生每學年費用為41,325英鎊（約40萬港元）。事發後來自該鎮的16歲男生，因涉及3項故意造成嚴重身體傷害罪被捕，周一（12日）應訊。

當地救護車服務中心表示，是在上周五凌晨1時左右接到報案。當局派出多輛救護車及應變小組，以救援直升機及救護車將3名傷者送往醫院。3名傷者一名學生危殆、一名學生穩定，另有一名老師已出院。當地警方表示已尋獲武器，並繼續調查事件，包括行兇動機。

該校校長維倫加向家長發信稱，相信今次是個別事件，宿舍附近將會有警察駐守一段時間，學校正與警方密切合作，並敦促父母不要參與猜測，又或在社交媒體上發貼文。

在網上群組，周日（11日）有疑似受害者家長發帖稱，兒子已獲英國5大腦科專科醫生之一做手術，但仍然昏迷，希望大家集氣支持兒子，又質疑校方想隱瞞事件。惟此消息尚未獲校方證實。