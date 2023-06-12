專家擔憂　特朗普支持者訴諸暴力風險上升

美國前總統特朗普因不當處理機密文件而被控以多項罪名，他斥司法部荒謬及毫無根據；其支持者則把檢控形容為拜登政府的戰爭行為，呼籲要以牙還牙。有政治暴力問題專家周日（11日）表示，有關言論增加了特朗普支持者付諸暴力行動的風險。

《紐約時報》報道，亞利桑那州共和黨籍眾議員比格斯在社交網上寫道：「我們已進入戰爭階段。我們有仇必報。」專家指，特朗普的大部分基層支持者都是攜帶武器者，而他們已習慣了特朗普及其盟友的暴力捍衞特朗普威脅性言論，擔憂特朗普周二（13日）現身邁阿密聯邦法院時的危險氛圍。

專家警告，當民選立法者或知名媒體人士能發出威脅或號召暴力、而不受懲罰時，針對個人或政府機構的攻擊就更可能發生。而即使有關言論不會直接導致人身傷害，但這會營造一種危險的氣氛，使暴力想法更容易被接受。

研究極端主義言論與暴力關係的美國前司法部高級官員麥考德（Mary McCord）稱：「至今那些利用攻擊性言論煽動人們實施暴力的政客還沒有被追究責任。在這些人被追究責任之前，我們要遏制這種言論幾乎是不可能的。」