中洪發表聯合聲明　卡斯特羅參觀天安門城樓

內媒周二（13日）報道，正在訪華的洪都拉斯總統卡斯特羅周一（12日）晚參觀了天安門城樓。中洪雙方同日發表聯合聲明，雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中洪建立和發展關係的根本前提和政治基礎，洪方支持台灣是中國領土不可分割的一部分。洪方願積極參與「一帶一路」 倡議，雙方將在此合作框架下，加強政策協調和發展規劃對接。

周一發表的中洪聯合聲明指出，雙方一致同意將加強政治引領，推動中洪各層級交往，加強文化交流與各領域合作。在中洪關係起步階段，雙方就商談兩國自由貿易協定及推進各領域務實合作達成共識，願採取有效政策措施，促進雙方人員往來。中方歡迎洪都拉斯特產進入中國市場，願為此提供便利，並鼓勵華企參與該國經濟開發、能源、環境、基礎設施、電信等項目。雙方簽署一系列成果文件、建立有關合作機制，其中涉及經濟、貿易、質檢、投資、政治磋商、農業合作、科技創新、文化和高等教育、外交學院間合作、互免簽證等領域。雙方又反對一切霸權主義和強權政治，反對任何單邊主義、保護主義、暴力行徑，反對干涉他國內政。

卡斯特羅在結束周一的主要行程後，參觀剛剛修葺一新的天安門城樓。一行人在中國外交部部長助理華春瑩等人陪同下，登樓俯瞰天安門廣場。卡斯特羅在參觀有關天安門歷史的展覽後，寫下留言稱繼洪都拉斯左翼作家阿馬多爾1952年訪華並登上天安門，又有一位洪都拉斯女總統來到這裏。