AI變犯罪溫床　騙徒利用聲音合成行騙

有不法分子最近利用人工智能（AI）技術行騙，假扮受害人聲音向對方家屬求救，訛稱遇上綁架勒索贖金。有跨國電腦軟件保安公司訪問美國在內的9個國家共7,000人，有四分之一受訪者遇過AI語音騙局，7成受訪者坦言無信心分辨AI聲音和真實聲音，新型犯罪模式引發關注。

美國亞利桑那州女子德斯特凡諾（Jennifer DeStefano）日前接到綁架電話，騙徒聲稱綁架她的15歲女兒，要求交出100萬美元（約784萬港元）贖金，否則後果自負。由於電話傳來女兒的尖叫聲及求救聲，令德斯特凡諾一時嚇得不知所措。幸好她立即致電丈夫，最終證實女兒安然無恙。電話中女兒聲音只是由AI合成，警方目前已介入調查。

用AI合成他人聲音並非難事，騙子可取得一小段錄音再利用AI合成，並複製得唯妙唯肖，甚至呈現抑揚頓挫，令人難以區分真偽。AI新創公司ElevenLabs坦承自家語音合成工具可用於「惡意用途」，先前就有用戶假冒英國女星愛瑪沃森（Emma Watson）朗讀希特拉自傳《我的奮鬥》。