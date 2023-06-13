荷蘭首證實　烏軍機師最快夏季受訓駕F16戰機

荷蘭國防大臣奥隆格倫周一（12日）首次表示，最快在夏季訓練烏克蘭空軍機師駕駛美製F16戰機。有美國官員透露，訓練時間仍在敲定，有經驗的烏軍機師至少需要4個月掌握基本技巧。

奥隆格倫接受英國傳媒專訪，稱目標在夏季開始訓練烏軍機師，希望培訓計劃在6個月內全面展開。丹麥、比利時及盧森堡將參與培訓計劃，法國及英國會提供協助。丹麥擁有F16模擬器，可能是烏軍機師訓練地點。奥隆格倫指出，雖然援助F16短期對俄烏戰爭沒有影響，但長遠有助烏克蘭軍力更接近北約國家，且可在戰爭結束後自我防衞及威懾俄羅斯。惟她承認，烏克蘭早前要求提供數十架F16仍未有定案。荷蘭正過渡至新型F35隱形戰機，仍有24架F16服役及數十架退役同型戰機，它們最終可能送往烏克蘭。

報道引述消息人士指，訓練將從兩組12名烏軍機師開始，他們擁有駕駛蘇聯時代米格戰機的經驗。荷蘭皇家空軍揚‧維吉（Laurens-Jan Vijge）上校有15年駕駛F16經驗，他是訓練團隊成員之一。他指出，其中一個培訓項目是學習使用F16的手控節流閥控制系統，即透過節流閥及操縱桿上的按鈕使用航空電子設備，使用方式有別於蘇聯戰機。此外，烏軍機師亦會接受語言訓練，並在模擬器培訓中學習處理戰機上不同子系統。