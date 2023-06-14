【東方日報世界視線】勇對美霸混合戰　伊朗抗擊出生天

伊朗是很早就開發石油的國家，雖然它未曾淪為西方殖民地，但它的龐大石油資源由英資英伊石油公司控制。上世紀20年代，工人運動發展蓬勃，一直發展到二次大戰完結，伊朗政治領袖穆罕默德‧摩薩台深得民心，於1951至1953年成為民選首相。後來因為他計劃將石油資源收歸國有，而被美國中央情報局（CIA）及英國軍情六處（MI6）陰謀推翻，鞏固了穆罕默德‧禮薩‧巴列維的親西方暴力統治，到1979年被伊朗革命推翻。

推動伊朗革命開始時是一個廣闊的國民陣線，包括伊斯蘭教派、左派及伊朗的伊斯蘭婦女。可是1980至1988年，美國利用伊拉克的薩達姆發動侵略伊朗，當時美國不單止供應武器給伊拉克，更默許伊拉克使用毒氣，那是美國最早的代理人戰爭，結果戰爭帶給伊朗及伊拉克兩國社會、人民和經濟莫大的傷害，其後美國的圍堵及制裁，更促使伊朗宗教領袖的統治。

無論西方媒體如何抹黑德黑蘭，伊朗政府仍是推行高福利政策，住所、能源及教育都得到大量國家津貼，不單止掃文盲成功，伊朗女性的教育及就業率都很高。

伊朗最大的成就，是過去反帝國主義及如今反美國霸權主義，特別是反美國霸權的代價非常大，因美國對伊朗發動的，正是全面的「混合戰爭」，計有大量圍繞伊朗軍事基地及監視霍爾木茲海峽的美國艦隊、過去以沙特為首的敵對阿拉伯政府陣營、以色列的軍事威脅及襲擊、西方主流媒體的假新聞及輿論戰，當然還有一直以來的經濟制裁及CIA對伊朗內部的滲透。

不過，伊朗能成功支持黎巴嫩的真主黨、巴勒斯坦的哈馬斯等反以色列中東霸權，牽制以色列右派，派軍在敍利亞幫助打敗美國扶植的殘暴伊斯蘭國恐怖主義入侵，在也門支持胡塞武裝運動抵抗美國及沙特政府的支援力量，也幫忙伊拉克清剿伊斯蘭國恐怖主義。結果蘇萊曼尼這位伊朗革命衞隊少將，正因為他成功策動破壞各項美國霸權政府在中東的計劃，而被美國用無人機在巴格達謀殺。但這亦無法阻止伊朗成功的反霸權主義運動，如今敍利亞政府回穩，沙特、伊朗促和有望結束也門內戰，伊朗還以無人機支持俄羅斯對抗烏克蘭戰爭代理人。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻