M1A1坦克裝備　美國擬援烏貧鈾穿甲彈

美國《華爾街日報》周二（13日）報道，拜登政府就援助烏克蘭的M1A1坦克裝備問題，內部討論數周後計劃提供貧鈾穿甲彈。貧鈾是鈾濃縮過程的副產品，它的化學毒性是最大潛在危險，導致皮膚刺激、腎衰竭，並增加患癌風險。

有拜登政府高官透露，美國批准向烏克蘭送出貧鈾彈一事，似乎沒有障礙。美國國防部促請為援烏的M1A1坦克，配備貧鈾彈。它是美國陸軍常用彈藥，從一定距離以高速發射，可貫穿俄羅斯坦克正面裝甲。白宮曾就提案辯論，部分官員憂慮貧鈾彈會帶來健康和環境風險，令美國受到批評。有華府高官表示，美國的目標是令烏克蘭在戰場上盡可能取得更多進展，以便在最終和談時處於強而有力談判地位。惟拜登政府對如何更好軍援烏克蘭存在分歧，包括是否提供集束彈藥、陸軍戰術導彈。

有關援助貧鈾彈爭議可追溯至本年1月，當時美國同意提供31輛坦克，作為德國和其他歐洲國家向烏克蘭供應豹2坦克的廣泛協議一部分。當美國仍在考慮之際，英國承諾給予烏克蘭挑戰者2坦克及貧鈾彈。有美國官員指出，不會在短期內提供陸軍戰術導彈予烏克蘭，但預計貧鈾彈即將送出。