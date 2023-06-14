涉藏密件被控　特朗普：美國史上最邪惡的濫權

美國前總統特朗普周二（13日）就私藏密件案到佛州邁阿密聯邦法院出庭，結束庭審後他到當地一間古巴餐廳，之後轉往新澤西州出席造勢活動。他指摘今次被控是美國史上最邪惡和令人髮指的濫權，拜登是最腐敗總統，對方將輸掉明年總統選舉。

特朗普離開法院時沒有回答記者提問，他到古巴餐廳時與在場的支持者握手和合照，批評國家受操縱和腐敗。知情人士指，特朗普揀選該餐廳因為它是邁阿密古巴社區的聚腳點，而古巴社區時常受政治迫害。

離開邁阿密後，特朗普出席新澤西州的競選活動，他直指密件案是操縱或竊取選舉的另一嘗試，直接來自一個法西斯主義或共產主義國家，拜登將被銘記為最腐敗的總統，明年將敗選。他稱總統有絕對權力決定拿走甚麼文件，他處理自己的總統文件，司法部卻威脅囚禁他400年，並在海湖莊園擺拍堆滿文件箱的照片。他亦攻擊多名民主黨人，包括前第一夫人米歇爾、克林頓夫婦、拜登家族，揚言再入主白宮會收緊邊境管控和在24小時內結束烏克蘭戰事，並委派特別檢察官調查拜登家族，徹底消滅深層政府。