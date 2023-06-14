吳釗燮訪捷克晤參議院議長　或赴歐盟總部

台灣外交部長吳釗燮展開歐洲訪問行程，周二（13日）到訪捷克首都布拉格，與該國參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）會面，周三（14日）將在智庫歐洲價值安全政策中心主辦的安全會議發表演講。英媒引述消息人士指，吳釗燮預料也將訪問位於比利時布魯塞爾的歐盟總部。

這是吳釗燮繼2021年後，第二度訪問捷克，該國是北約和歐盟的成員國。他周三將出席歐洲價值安全政策中心主辦的安全會議，在捷克總統帕維爾發表開幕演說後，吳釗燮緊隨其後上台發表演講。捷克眾議院議長阿達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）的發言人則指，吳釗燮周三將與阿達莫娃共進晚餐。

吳釗燮接受英媒專訪時表示，兩岸緊張局勢可能影響到世界其他地區，貿易是其中一個重要原因；又指摘大陸對台滲透，發動認知戰並散播誤導和錯誤資訊。被問及如台灣被入侵，美國會否提供軍援時，他稱台灣需要美國援助，美國這段時間亦一直幫助台灣。除了吳釗燮，台數位部長唐鳳亦到英國訪問，行政院政務委員羅秉成則在上周訪問布魯塞爾。