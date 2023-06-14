美公布加快對外軍售建議　台有望受惠

美國政府對台灣的軍售延誤交付，引起國會議員批評。美國國防部周二（13日）發布加快對外軍售措施的6大建議，包括改善對盟友與合作夥伴要求的理解、擴大國防工業基地能力等，以改進並加速執行對外軍售流程。台媒指，美國近年來對台軍售延誤交付的情況有望獲得改善。

美國防長奧斯汀周二批准國防部對外軍事銷售（FMS）「老虎小組」（tiger team）任務備忘錄，當中包括改善對盟友與合作夥伴要求的理解、針對技術發布啟動有效審視、向盟友與夥伴國家提供相關優先能力、加速採購及訂立合約支援、擴大國防工業基地能力以及政府支援。國防部副次長貝克（Sasha Baker）表示，緊急的軍售問題將提升至高級領導層，並設立流程改進委員會持續監控，也會加強與國務院合作，提供更高效的對外軍售系統。

另外，美國眾議院軍事委員會周一（12日）公布2024財政年度國防授權法草案，當中提到美台聯合生產武器的可能性，以解決台灣軍售項目延誤交付的問題，並增強台灣補充自身庫存的能力。草案又支持台灣發展不對稱戰略能力，確保即時審視和回應台灣國防需求，與台灣開展實地訓練與軍演，促進台美國防官員在戰略、政策與職能層面交流，擴大人道主義援助與救災合作等。