與布林肯通電話　秦剛促推動中美關係止跌企穩

中國國務委員兼外長秦剛與美國國務卿布林肯周三（14日）通電話，秦剛指中方希望美方採取實際行動，落實兩國元首在印尼峇里島會晤重要共識及美方有關承諾，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。布林肯則指，二人討論了保持中美溝通渠道開放的努力，以及雙邊和全球議題。

秦剛指出，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。中方始終遵循中央提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。他亦就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

美國國務院指，布林肯與秦剛討論了保持溝通渠道開放，對負責任地管控中美關係避免誤判和衝突的重要，同時商討了一系列雙邊和全球議題。布林肯表明美國會持續透過外交接觸，提出關注領域和潛在合作領域。

美軍於今年2月擊落闖入美國領空的中國間諜氣球後，中美關係急轉直下，布林肯當時宣布押後訪華行程，近日盛傳布林肯將於下周日（18日）訪華。