憂烏克蘭危機升級　李輝：衝突終靠談判結束

中國政府歐亞事務特別代表李輝大使上月前赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。他周三（14日）在內地報章撰文，指此行交流中，各方對當前危機升級和外溢風險都流露出擔憂情緒，衝突地區的核設施安全引發高度關注。他強調，衝突終究只能靠談判來結束，早一天停火、早一天談判，就有早一天迎來和平的希望。

李輝表示，他此行的主題就是勸和促談，訪問期間圍繞政治解決烏克蘭危機，跟烏克蘭總統澤連斯基、外長庫列巴，俄羅斯外長拉夫羅夫以及歐洲各國的同事深入交換看法。各方讚賞並積極評價中方為恢復和平、政治解決烏克蘭危機所作的努力，期待中方發揮更大作用。他指出，衝突地區一旦發生核事故，沒有哪個國家能獨善其身，而這場危機引發的糧食安全、能源安全、跨境基礎設施安全等風險仍持續發酵。

李輝指，不應任由衝突延宕下去，更不要火上澆油，導致局部衝突演變為大規模戰爭，甚至核戰爭。他認為，各方坐下來談判、談出成果可能還面臨很多困難，但重要的是推動凝聚各方共識，形成最大公約數，為危機的最終解決逐步積累和創造條件。他又指，中國在烏克蘭問題上沒有私利，始終認為既要勸和促談盡快停戰，更要推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，致力於長治久安。