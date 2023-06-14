越南高溫致供電短缺　與華簽協議輸電應急

越南自4月起進入高溫天氣，熱浪導致高溫乾旱，水力發電困難，波及蘋果、三星供應商等業者面臨限電斷電危機。越南政府於上月下旬緊急和中國簽訂購電協議，此是自2016年後，時隔7年中國再向越南輸送電力，將有助於緩解近期越南北部缺電問題。

中國媒體周一（12日）報道，東南亞地區4月開始經歷一年中最熱的季節，越南氣溫於本月1日達43.8℃，刷新歷史同期紀錄。高溫下民眾用電需求猛增，越南多地面臨用電緊張問題。美媒亦報道指，近日富士康、立訊精密等蘋果供應商，及三星電子位於越南北部工業區的廠房陸續收到電力公司通知，預告將實施分區斷電或在用電高峰時段限電。有知情人指，上月中旬電力供應緊張，當地政府官員直言，要為至少持續到本月底的電力短缺做好準備。

中國媒體周二（13日）另報道，越南今年受到天氣異常變化影響，北部有11座水力發電站因河流水位過低被迫停運，部分河流水量甚至不到正常水量的40%，再加上燃料供應面臨嚴重困難，今年當地電力供應緊張，近期遂向中方提出恢復聯網購電需求。根據協議，自上月起，廣西透過東興深溝與越南芒街110千伏電力聯網線路對越供電，主要供電範圍為越南芒街市一帶，預計月供電量3,000萬千瓦時，第一階段送電量近6,800萬千瓦時，為越南北部經濟社會發展提供穩定的電力供應。