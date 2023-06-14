烏克蘭大使首證實　詢問澳洲退役大黃蜂戰機狀態

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科周二（13日）首次證實，已向澳洲詢問數十架退役F/A-18大黃蜂戰機的狀態，並著眼可能轉讓問題，以加強烏克蘭空中力量。

米羅什尼琴科指烏方關注F/A-18性能，初步要求了解存放在悉尼以北一座空軍基地內的F/A-18狀態，估計數量為41架。若要就F/A-18達成任何協議，需澳洲、美國、烏克蘭的外交和後勤合作。目前不清楚有多少架F/A-18還能使用，一名知情人士稱有12至16架。澳洲陸軍退役少將瑞安（Mick Ryan）表示，F/A-18有助抵銷規模較大、裝備較精良的俄羅斯空軍不公平優勢，並防止烏克蘭市鎮和重要基礎設施受空襲。英國智庫國際戰略研究所刊物《軍事平衡》估計，烏克蘭目前擁有82架戰鬥機和攻擊機。

澳洲共向烏克蘭提供5億澳元（約26.4億港元）軍事援助，包括M113裝甲運兵車、大毒蛇機動步兵車、無人機及155毫米榴彈炮。北約峰會下月舉行前，預計澳洲將宣布新一輪援助，可能不包括F/A-18。澳洲影子國防部長黑斯蒂呼籲，向烏克蘭提供M1阿布拉姆斯坦克及F/A-18等，他指澳洲對烏克蘭的援助落後其他夥伴。