法國揭發俄國重大假資訊活動　冒充主流媒體散播仇烏偽新聞

法國政府周二（13日）公布，發現了俄羅斯一項重大的虛假資訊活動，將仇視烏克蘭的假新聞，偽裝成看起來是由主流法國傳媒發布。

西方國家一直極度關注由俄羅斯領導的假資訊活動在加劇，莫斯科就烏克蘭入侵企圖影響全球公衆言論。法國外交部長科隆納說，法國譴責俄羅斯做出這種行為，指俄國不配為聯合國安理會常任理事國，法國當局正與和夥伴緊密合作，打擊由俄羅斯主導的這場「混合戰爭」。

科隆納稱，這場資訊戰是由「俄羅斯行為人」與「國家實體或隸屬於俄國的實體」共同進行，以創建假網頁為基礎，冒充成國家媒體及政府網站，並在社交網站上建立假帳號。當中，至少有4家法國報章受害，包括《巴黎人報》、《費加羅報》、《世界報》和《20分鐘報》，其他國家尤其德國的媒體也成為目標。假新聞呈現的頁面，與媒體正版網站的頁面完全相同，唯獨網域名稱不同，例如顯示為.ltd，而非法國的.fr。科隆納揚言，面對俄羅斯的侵略戰爭，任何段都無法嚇阻法國支持烏克蘭。

駐法國記者呂靜儀報道