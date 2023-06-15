非法移民漁船希臘對開海域翻沉　至少79死多達數百人失蹤

一艘載有數百名非法移民的漁船周三（14日）在希臘南部對開海域翻沉，至少79人死亡，逾百人被救起，但仍有多人失踪，是今年最嚴重的同類慘劇之一。

希臘海岸防衞隊、海軍、商船以及飛機分散進行大規模搜救，夜間仍會繼續進行，目前尚不清楚船上有多少人失蹤。國際移民組織（IOM）表示，初步報告顯示船上有多達400人，不過有指區內曾有一艘船發出求救通話，稱船上載有750人，但尚未清楚沉沒的是否這艘船；而接收獲救者的希臘南部港口卡拉馬塔的副市長扎菲羅普洛斯就稱，他獲得的資訊是船上有逾500人。

出事的船隻相信是從利比亞東部的圖卜魯格地區出發開往意大利。希臘海岸防衞隊表示，沉沒的漁船約25至30米長，似乎是因為船上的人突然向一側移動導致翻沉。當局已在希臘南部伯羅奔尼撒半島西南75公里的國際水域救起了104人，生還者包括埃及人、敍利亞人、巴基斯坦人和巴勒斯坦人。沉船地點靠近地中海的最深水區域，足以阻礙尋找該艘沉船。

希臘將於本月25日進行第二輪國會選舉，爭取連任的總理米佐塔基斯以及「激進左派聯盟」領導人、前總理齊普拉斯，都因應沉船事故，暫停周三的競選活動。