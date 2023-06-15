埃爾多安：若不阻止反土耳其示威　不同意瑞典加入北約

土耳其、瑞典、芬蘭和北約的代表周三（14日）在土耳其首都安卡拉再次開會，討論有關瑞典加入北約的申請。土耳其總統埃爾多安在會前揚言，除非瑞典阻止反土耳其示威舉行，否則不要寄望土耳其會在7月北約峰會前，同意瑞典加入北約。

埃爾多安周二（13日）完成訪問阿塞拜疆，回國途中在飛機上向記者說，當「恐怖分子」仍在瑞典示威，土耳其能不能積極處理瑞典加入北約的申請，又指土耳其代表會在周三的會議上重申這一點。上個月在斯德哥爾摩舉行的反土耳其和反北約示威，有庫爾德工人黨（PKK）的旗幟被投射到瑞典的國會大樓，該組織在北約和土耳其都受到取締，事件令土耳其和瑞典的關係又再緊張起來。而今個月較早時，埃爾多安與北約秘書長斯托爾滕貝格會談時，也曾向斯托爾滕貝格稱，瑞典要阻止此類示威，才能使土耳其批准其加入北約。

周三的會議後，土耳其總統辦公室發聲明稱，該次會議討論了瑞典根據去年在馬德里達成的三邊協議所作出的進展，各方亦同意繼續為瑞典加入北約制定「未來的具體步驟」。瑞典的首席談判代表則稱，與土耳其官員的會談進展良好，令土耳其不再反對瑞典入約的討論將繼續進行。