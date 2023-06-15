亞投行加籍主管辭職　加拿大凍結與亞投行關係

畢加博已辭去在亞投行的職位。

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）的加拿大籍公關主管畢加博（Bob Pickard）周三（14日）公布自己已辭職，並指加拿大作為亞投行成員不符合加國的利益。亞投行指畢加博的言論毫無根據，而加拿大政府同日則表示，已凍結與亞投行的關係，並調查亞投行被中共控制的指控。

畢加博周四在社交網站貼文稱，已辭去亞投行全球通訊主管職務，揚言「身為愛國的加拿大人，這是我唯一的路向。」他聲稱亞投行受到共產黨員主宰，存在「有毒」文化，加拿大作為亞投行成員不符該國利益。他又形容，中共黨員在行內有如秘密警察般運作，聲稱他擔心自己的安全，直至抵達日本後才公布辭職的消息。

總部設在北京的亞投行則發表聲明，指畢加博最近對該行的公開言論及描述毫無根據，並且令人失望。該行稱，在畢加博任職期間，一直給予他支持，又指亞投行擁有一支代表65個不同國籍的多元化國際團隊，對亞投行的多邊任務感到自豪。

加拿大在2018年加入亞投行，副總理兼財長方慧蘭表示，加拿大會即時停止所有在亞投行內由政府主導的活動，她並指示財政部立即調查畢加博提及的指控，以及加拿大參與亞投行的情況，「不排除任何結果」，外界認為她暗示加拿大有可能退出亞投行。