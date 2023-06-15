美向中東部署F22戰機　應對俄不安全行為

美國中央司令部周三（14日）證實向中東地區部署F22戰機，應對俄羅斯軍機在該地區愈來愈不安全和不專業的行為。中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）指摘，俄羅斯不斷違反兩國商定的消除空域衝突措施，增加局勢升級或誤判風險。

根據聲明，隸屬維珍尼亞州蘭利空軍基地第94戰鬥機中隊的F22戰機將派遣至中東。美國中央空軍司令部司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）上周向美國軍方獨立報紙《星條旗報》形容，俄羅斯的行動不再像一支專業空軍。他透露，一些俄羅斯軍機飛越美國基地時攜帶空對地武器，且所有軍機都配備傳感器，很可能是用來收集美國基地的資訊。他強調首要目標是保護美國部隊，緊隨其後便是避免局勢升級。

美俄商定的消除空域衝突措施包括，雙方同意在軍機飛越對方基地前作通知，軍機和地面部隊保持距離，武裝軍機不得飛越彼此地面部隊。美國上月指摘俄羅斯自今年3月1日以來違反85項協議，其中26次是武裝軍機飛越，俄羅斯則指摘美國軍機違反在敍利亞領空保持距離的協議。格林克維奇指，俄羅斯近期未對美國投訴加以理會，俄方態度也不像以前那樣對等，所以消除空域衝突措施已起不了作用，那麼下一步最好是確保自衞。