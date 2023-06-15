圖助IS伏擊中東同僚　美兵認罪

美國陸軍一名士兵試圖經網上接觸回教極端組織伊斯蘭國（IS）成員，向對方披露美國陸軍行動指引和提供戰術建議，遭放蛇的聯邦調查局（FBI）僱員揭發。他周三（14日）分別承認企圖向恐怖分子提供物質支持，和試圖謀殺美國軍人兩項控罪，面臨最高合共40年監禁。案件將於今年11月2日宣判。

被告是現年22歲的布里奇斯（Cole Bridges），來自美國俄亥俄州薩米特縣斯托。他周三在曼哈頓聯邦法院庭審上承認試圖向IS提供戰術建議、潛在部隊演習手繪圖、《陸軍野戰手冊》中有關部隊行動和作戰戰術的數頁，以及一條宣傳影片。布里奇斯又承認明知IS是恐怖組織，仍試圖協助IS伏擊和殺害在中東地區執行公務的美國士兵，知道自己行為錯誤。

根據法庭文件，布里奇斯2019年9月入伍擔任騎兵偵察兵，駐紮喬治亞州斯圖爾特堡第三步兵師。他同年開始研究和購買「聖戰分子」的網上宣傳品，又在社交媒體上表達不滿美國軍隊、支持IS，2020年10月開始與一名冒充IS支持者的FBI僱員溝通，最終事敗，自2021年1月被捕以來一直被監禁。檢察官威廉姆斯（Damian Williams）形容，布里奇斯的行徑背叛了其戰友和國家。