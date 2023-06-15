疑誤殺敍利亞平民　美軍將正式調查

美國中央司令部上月宣稱在敍利亞針對恐怖組織阿蓋德一名高級領袖發動無人機打擊，惟其後傳出錯誤擊殺一名平民。美國傳媒周三（14日）引述國防官員報道，美國軍方將就事件展開正式調查。

根據聲明，中央司令部部隊在上月3日對敍利亞西北部進行打擊行動。儘管美國在相關地區沒有駐軍，需時數天才可確定打擊目標，中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）依然指示即日發布消息，並承諾獲得行動細節時提供更多資訊。但之後有人自稱死者家屬，指實際被擊殺的是56歲農民梅斯托（Loutfi Mesto），他在外出放羊時遇害。中央司令部發言人勞霍恩指調查仍在繼續，目前無最新進展。

在事發兩周後，美國中央司令部啟動平民傷亡可信度評估，建議對事件啟動正式調查。該項正式調查將由調查官員率領，對調查範圍和最終報告有詳細要求，並需由負責打擊行動的「堅定決心」聯合特遣部隊指揮官麥克法蘭（Matthew McFarlane）批准。非牟利組織「平民衝突中心」的美國宣傳主任希爾（Annie Shiel）認為，這項調查不應只依靠國防部內部資訊，美國應向當地非政府組織和媒體收集更多證據，並公開調查結果。