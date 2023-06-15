自衞隊槍擊案疑犯送檢　認曾遭遇害教官訓斥

日本一名18歲自衞隊候補生周三（14日）在陸上自衞隊岐阜市日野基本射擊場接受實彈射擊訓練時，突然向在場人員開槍，造成2死1傷。疑犯接受調查時，承認目標是死者之一的52歲教官，自己曾遭該教官訓斥。警方原以殺人未遂罪嫌逮捕疑犯，但周四（15日）早上改以殺人罪嫌，將他移送檢方偵辦。

報道引述相關人士消息指，疑犯當時曾開4槍，首發射向一名25歲自衞隊員，第2及3發射向52歲教官，最後一發射向另一名25歲隊員，頭兩名中槍者傷重不治。疑犯雖然承認開槍，但否認打算殺死25歲隊員，只因對方攔在他與長官之間而開槍。有防衞省官員指出，在射擊場訓練時，一般在受訓人員站上射擊位置才裝彈匣，但今次顯然是疑犯等候訓練期間已裝好彈匣。

陸上自衞隊表示，今次射擊訓練有約70名候補生參加，另有包括教官的約50名自衞隊員出席指導，所有參加者都戴上鐵製頭盔，但沒穿防彈背心。陸上自衞隊指，射擊訓練時有多名隊員負責場內安全管理工作，疑犯如何裝上彈匣等將成調查重點。防衞相濱田靖一、陸上幕僚長森下泰臣等官員分別就事件道歉。