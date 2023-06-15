研究重建古猿軟組織　揭人類最早祖先已直立行走

英國劍橋大學研究人員最近首次用數碼科技，重建「人類最早祖先」南方古猿露西（Lucy）缺失的軟組織，揭示她如何像現代人一樣，用兩隻腳行走及站立。相關研究結果周二（13日）已在科學雜誌上公布。

露西是全球迄今出土的最完整南方古猿之一，已發現其骨骼40%。這名320萬年前的古人類，雖然只有約1米高、有着像猿一樣的臉和更小的大腦，但卻能用兩隻腳行走，適應樹木和大草原生活，幫助該物種生存近一百萬年。科學家希望了解露西是如何行走，但由於沒有肌肉等資料，令疑問不了了之。

研究人員通過對現代人的肌肉和骨骼結構進行磁力共振和電腦斷層掃描，繪製出「肌肉路徑」，建立一個數碼肌肉骨骼模型。通過有關模型，科學家「重新連接」露西的骨骼，推測其肌肉量。獲得準確數據後，科學家在露西的每條腿上重建36塊肌肉。結果顯示，露西大部分肌肉比現代人要大得多，並佔據更大的腿部空間，其小腿和大腿的主要肌肉是現代人的兩倍多；露西大腿的肌肉佔總重量的74%，而人類只有50%。

研究人員之一的威斯曼（Ashleigh LA Wiseman）博士表示，露西直立行走的能力只能通過重建肌肉在體內佔據的路徑和空間來了解，其膝關節伸肌，以及它們所帶來的槓桿作用，證實露西和現代人一樣精通兩足行走，但也可能在樹上生活。露西的行走和移動方式，可能難以在當今任何現存物種身上看到。