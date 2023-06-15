美核潛艇南海撞山　最快3年後維修好

美國海狼級攻擊核潛艇康涅狄格號前年10月2日在南海潛航撞上海底山重創，事後負傷駛回關島短暫停留，最後返抵本土西岸華盛頓州基地準備大修。美國傳媒周三（14日）報道，由於船廠忙不過來，康涅狄格號最快2026年重新服役。

海狼級被視為美國現役最先進的攻擊核潛艇，只建造海狼號、康涅狄格號、吉米‧卡特號，康涅狄格號在海底撞山導致11名船員受傷外，艦身前部位置及方向舵亦受損，軍方保守估計維修費8,000萬美元（約6.24億港元）。美國政府問責局表示，由於海軍缺乏維修方面激增的能力，4個船廠積壓大量維修工作，所以康涅狄格號最快3年後重新歸隊，並質疑海軍在衝突時執行戰損維修的能力。

報道指，在美國海軍現役49艘攻擊核潛艇中，康涅狄格號與另外17艘目前無法執行任務，它們不是正在船廠維修，就是等候入廠維修。由於攻擊核潛艇可以發射魚雷、反艦導彈、巡航導彈，所以它們被視為美國因南海或台灣問題與中國衝突時的重要艦艇。美國海軍回覆查詢時表示，當旱塢完成改善加固防禦地震後，預期康涅狄格號下月可以進入旱塢維修，但比原定日程延遲至少5個月。