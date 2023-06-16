美日韓國安首長舉行會議　商定加強合作應對北韓問題

美國國家安全顧問沙利文周四（15日）在日本東京，與日本國家安全保障局長秋葉剛男，以及南韓國家安保室室長趙太庸舉行會談，三方就北韓問題、地區安全局勢和美日韓合作方案進行磋商，商定為推動地區和平穩定而進一步鞏固合作。

三方回顧美日韓領導人在七大工業國集團（G7）峰會會晤，商定加強對朝遏制力，鞏固基於自由價值和法治的自由開放國際秩序。三方商定，為進一步加強三國務實合作，將就美國提議的美日韓首腦會談的籌備事宜進行討論。與此同時，基於牢固的韓美同盟與韓日關係正常化，三方將把合作領域擴至經濟安全領域。

沙利文同日亦與趙太庸舉行雙邊會談，雙方就美韓關係、北韓核問題、地區和全球性事務合作等相互關切進行磋商。雙方評估了當前朝鮮半島局勢，商定進一步加強合作，應對北韓。雙方也商定切實落實今年4月美韓峰會商定的核諮詢小組、新一代核心及新興技術對話等各種事宜。

趙太庸在前一天與秋葉剛男舉行會談，雙方高度評價近兩個月來兩國通過三次首腦會談將關係發展推向正軌，亦重申有必要加強韓日雙方、美日韓三方，以及國際社會的合作，應對北韓核導彈挑釁。

即上「半島局勢」專頁