【東方日報世界視線】俄烏戰節外生枝　摩爾多瓦拒配合

德涅斯特河沿岸或外德涅斯特，通稱「德涅斯特里亞」（Transnistria），是位於德涅斯特河和摩爾多瓦－烏克蘭邊界之間的狹長地帶，也是如今俄烏戰爭的可能另一新爆發點。

在蘇聯解體後的1990年9月2日，這個德涅斯特河沿岸地區單方面宣布脫離摩爾多瓦獨立，到1992年5月2日至7月21日，與摩爾多瓦共和國發生德涅斯特河沿岸戰爭，在斡旋同意停火後從此維持分治的局面。國際上一直不承認其獨立，只看待它是摩爾多瓦轄下的自治區。不過，這地區自1992年就有1,200至1,500名俄羅斯維和部隊駐守，並有其1萬至1.5萬名效忠莫斯科的民兵盤據，成為有自己獨立政府及流通貨幣的國度。

這區人口在1989年為70萬，當中39.9%是摩爾多瓦人，25.5%是俄羅斯人及28.3%是烏克蘭人，但人口一直下降。到2015年，俄羅斯人佔29.1%，摩爾多瓦人佔28.6%及烏克蘭人佔22.9%，此後俄羅斯裔人口比例一直上升。但到2021年總人口只剩下僅50萬人。這地區人口減少的原因是它和摩爾多瓦一樣，為歐洲最貧窮的地區之一，收入偏低，結果當地年輕人和摩爾多瓦民眾均千方百計希望可到歐洲其他國家工作生活。

雖然此區的俄裔人口未佔過半，但由於其得到俄羅斯平價能源及生活供應的支持，連地區上的摩爾多瓦人都基本上支持目前「獨立」現況。今年3月初，摩爾多瓦正式申請加入歐盟，但當地最新民意不表支持，反而大多數希望政府應親俄。

隨着俄烏戰爭進一步惡化，局勢更趨動盪不安。烏克蘭視德涅斯特里亞如芒刺背，更恐懼如今大反攻若失敗，俄羅斯就會攻佔整個烏南部至敖德薩，與德涅斯特里亞連合一起。因此，烏政府勸說摩政府聯合軍事力量消除現德涅斯特里亞親俄分離主義政府。但目前摩政府並無意願這樣做，首先是摩國極依賴德涅斯特里亞境內的庫楚爾幹（Kuchurgan）發電廠，利用平價俄燃氣生產的電力供應，當然摩政府亦不想軍事襲擊這區開罪俄羅斯。而且30年來，這區的分離主義武裝力量非常強勢，摩政府不但無法承受傷亡代價，亦恐怕和烏政府合作成功，又要面對與烏政府對收復後的領土產生紛爭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻