格羅西：現時冀俄烏簽協議保扎波羅熱核電站安全　不切實際

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周四（15日）視察俄控的烏克蘭扎波羅熱核電站時表示，期望俄烏在戰鬥激烈的情況下，簽署有關確保核電廠安全的文件是不切實際。

這是在烏克蘭南部卡霍夫卡水壩決堤之後，格羅西首次到訪扎波羅熱核電站。卡霍夫卡水壩決堤引致的水災，目前已導致最少28人死亡；而卡霍夫卡水庫原本供水到一個冷卻池，用以冷卻核電廠的6個反應堆，但水壩決堤後水庫水位太低，無法再抽水到冷卻池，不過，目前冷卻池可用地下水井充填。格羅西在視察後表示，扎波羅熱核電站目前情勢嚴峻，但冷卻水的水位足夠。他又表示，聯合國安理會制定了一份確保扎波羅熱核電站的政治協議，然而，現階段要雙方達成書面協議是不切實際，因為雙方沒有和談或停火談判。

由於俄烏持續激戰，格羅西前往扎波羅熱核電站的行程已被延遲了一天，到周四格羅西視察完返回烏克蘭控制的地區途中，其車隊也因為槍聲而一度受阻。IAEA的發言人指，槍聲持續了數分鐘，車隊因而停止前進，但沒有即時危險。俄媒則引述俄羅斯核電公司負責人的說法，指是烏方向車隊開槍，又指事件中無人受傷，車隊已安全返回由烏方控制的扎波羅熱市。