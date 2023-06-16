兩美國女遊新天鵝堡遇非禮復遭推落崖1死　美國男疑兇落網

德國南部著名景點新天鵝堡發生周三（14日）發生駭人命案，一名美國男遊客涉嫌非禮兩名同是來自美國的年輕女遊客，之後更將她們推落50米高的山崖，其中一名受害人死亡，疑犯已經落網，目前還押候查。

事發在周三下午，兩名分别22歲及21歲的受女子，在可以飽覽新天鵝堡美景瑪莉安橋附近遇上30歲的疑兇。警方周四（15日）表示，兩女在一條遠足小徑上與疑兇相遇後，疑兇將她們引誘到一條通往觀景點的小徑上。有報道指，疑兇對兩女毛手毛腳，之後發生一輪扭打。警方發言人稱，21歲女子被疑犯襲擊，22歲女子前往營救時被男子捏頸，之後遭推下50米高的山崖；疑兇之後企圖性侵21歲女子，其後也將她推落山，跌到她朋友的附近。

兩名女事主被救起送往醫院急救，22歲女獲救時仍有反應，在醫院留醫，21歲女則重傷，延至晚上不治。而疑兇雖然離開了案發現場，但很快在附近被捕。有目擊者稱，疑犯被警方帶走時不發一言，臉上似乎有抓痕。

警方稱，疑犯周四被法官下令還押監獄，可能會遭起訴。他因涉嫌謀殺、企圖謀殺和性犯罪而正在接受調查。警方表示，他們和檢察官正試圖準確地重組案情，並呼籲任何目擊者挺身而出。