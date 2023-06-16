南韓再打撈到朝運載火箭殘骸　疑為二級箭體

北韓於上月發射運載火箭千里馬1號，搭載軍事偵察衞星萬里鏡1號升空，惟火箭墜落朝鮮半島西部的黃海海域。南韓聯合參謀本部周五（16日）宣布，已於周四（15日）晚成功打撈到千里馬1號殘骸。

南韓軍方於周四晚上8時50分左右，成功打撈出北韓運載火箭的部分殘骸，殘骸長15米、直徑約2.5米，呈圓筒狀，可能是千里馬1號的二級箭體，表面印有「天馬」的韓文字樣及天馬行空造型的標誌。國防科學研究所等機構將精密分析殘骸，韓軍繼續執行其他殘骸搜尋任務，目前未發現萬里鏡1號，以及運載火箭的一級、三級箭體。

北韓上月31日在平安北道東倉里的新發射場發射千里馬1號，火箭在一級分離後二級點火失敗墜毀。南韓軍方在北韓發射運載火箭約90分鐘後發現疑似殘骸，並綁上黃色浮力袋以防沉沒，但打撈過程中，殘骸因過重而脫離打撈器具，完全沉入水深75米的海底。南韓派出多艘艦隻搜索，時隔15天成功打撈部分殘骸。南韓軍方已把殘骸運至位於平澤市的第二艦隊司令部，將詳細分析千里馬1號的整體性能、是否使用外國零部件、技術水平等。

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