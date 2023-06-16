日本擬向美國提供炮彈　助烏克蘭反攻

美國《華爾街日報》周四（15日）報道，日本正就向美國提供炮彈一事談判，用於增加烏克蘭反攻俄羅斯的彈藥儲備。對於長期以來一直禁止致命武器出口的日本而言，事件是一個轉變。

報道引述知情人士稱，日本考慮根據2016年一項協議向美國提供155毫米炮彈，協議允許兩國在長期的安全聯盟下共享彈藥。上述人士指，在美國支援烏克蘭之際，日方炮彈將有助補充美國的供應。目前未知日本可能提供多少炮彈或何時提供，美國國防部官員指烏軍每月發射逾9萬枚155毫米炮彈。日本防衞省強調，向美國或烏克蘭提供炮彈未有任何最終決定，目前正與美國展開各種討論，但拒絕透露詳情。美國國防部發言人表示，美方繼續與日本和全世界50多個國家一起努力，向烏克蘭提供支援，並由每個國家決定能提供甚麼。

美國駐日本大使伊曼紐爾指出，華盛頓正與盟友合作幫助烏克蘭，過去18個月美國的軍事工業基礎和儲備已經捉襟見肘。自俄烏戰爭去年2月爆發以來，美國向烏克蘭運送逾200萬枚155毫米炮彈，並敦促盟友提供物資。美國已經大舉動用自身炮彈庫存，正尋找在不損害自身戰備情況下援助烏克蘭的方法。