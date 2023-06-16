拜登歡迎消除障礙　便利烏克蘭加入北約

北約峰會下月舉行，將處理烏克蘭加入北約問題。美國新聞網Politico周四（15日）報道，美國總統拜登歡迎消除烏克蘭在俄烏戰爭結束後加入北約的障礙，但沒有具體說明加入時間。美國已與盟友展開磋商，希望達成共識。

報道引述美國高級官員指，北約秘書長斯托爾滕貝格本周到訪華盛頓白宮，向拜登提出取消讓烏克蘭履行成員國行動計劃（MAP）的建議。拜登稱如盟友支持建議，他會持開放態度。MAP要求候選成員國，在北約建議及協助下推動軍事和民主改革，然後才能決定是否加入北約。以2020年成為北約一員的北馬其頓為例，早在1999年已啟動MAP。取消要求後，烏克蘭仍需作出部分民主改革，但北約成員國可在其後任何時候一致歡迎烏克蘭加入。

預料北約峰會下月在立陶宛首都維爾紐斯舉行時，將正式宣布烏克蘭豁免MAP。最近加入北約的芬蘭不需通過MAP，瑞典亦可豁免MAP，但土耳其及匈牙利仍未批准瑞典加入北約。有烏克蘭政府顧問表示，部分北約東翼成員國支持烏克蘭迅速加入，因為不同的潛在成員國標準不同，並認為MAP是有害。烏方顧問又指，烏克蘭軍隊已迅速現代化，並達到北約標準，而一些民主改革因戰爭而擱置。

有歐洲國家外交官認為，把烏克蘭納入北約保護傘是唯一合邏輯的解決方案，歐盟及美國必須向烏克蘭提供明確的北約安全保障，對未來歐洲安全十分重要。部分北約國家憂慮，烏克蘭存在貪污及反民主問題，太快接納對方加入會進一步加劇北約與俄羅斯的緊張關係。