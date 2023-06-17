【東方日報世界視線】推多極新聞世界　抗霸權主義偏差

全球不少良心記者，最近發動對壟斷全球訊息的西方主流媒體的攻擊，指摘它們對於戰火頻仍的世界中的戰爭報道，有兩大誤導之處，一是刻意迴避及不報道一些恐怖的戰爭及其不良影響；二是對挑選報道的戰爭，也往往有選擇性地表現既有的意識形態立場。

首先單從西方主流媒體報道的部署就顯示，它們派遣的記者往往到相同一些被選好的地點，找出一些同類的題材，作相似的報道及訪問，結果弄出同一類的新聞事件報道。這些記者的生活方式就是和當地精英、政客及權貴打交道，最明顯的事例就是俄烏戰爭，西方記者集中在烏克蘭首都基輔作出反映或接近烏國政府立場的報道。即使像德國《世界報》有提供視頻，有記者出現在莫斯科的畫面，但談論的都是在為他的事件理解作論述，沒有任何對官方或民間人民的訪問或談論事件的現場畫面。

又如中非共和國這個面積62萬多平方公里及人口540萬的國家，以前是法國殖民地，在聯合國人類發展指數中排名接近末尾，八成人生活貧困，27%人流徙，無數人生活在飢餓中，自2013年就開始出現內戰，10年都未平息，但西方主流媒體對此基本不聞不問，因為這等貧窮落後的國家根本對西方社會人民毫無新聞價值，報道反而會挑起西方國家搞人道救援的責任；但最近因為俄羅斯的瓦格納軍團介入，一方面支持政府軍打擊分裂勢力，另一方面是計劃開採其黃金和鑽石礦，就開始令西方注意及疑問，為何其政府放棄法國殖民宗主及西方國家，轉和中、俄合作？

又如剛果民主共和國由1996年至今，有近600萬人死於戰亂，西方也因缺乏報道而使西方社會對此毫不關心，難道這樣的人道災難，都不能打動口頭常掛着人權、民主的西方主流媒體及其記者的心？明顯出於純然是帝國殖民及霸權主義的偏差。

如今良心記者們就推動「多極新聞世界」運動，因為中、俄的影響力大增，加上「全球南方」的國家如肯尼亞、南非及印度已經在經濟及社會資訊建立規模，未來的新聞報道可以更關心拉美、非洲及南亞的現況發展，改善南半球國家內外的政治關係，促進更大的共同社會及經濟發展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻