華駐英大使：互不干涉內政才能穩定發展中英關係

中國駐英國大使鄭澤光近日表示，到任駐英大使2年以來，感受到英國各界人士了解中國的願望十分強烈，中英合作潛力巨大，兩國關係的健康穩定發展需要雙方作出更大努力，中國的對英政策是一貫和明確的，中方希望雙方相向而行，在相互尊重、合作共贏基礎上發展建設性的合作關係。

鄭澤光周三（14日）出席英國筷子俱樂部活動，大使館周六（17日）公開他的講話內容。鄭澤光指，在倫敦任大使期間接觸不少英國各界人士，發現中英之間存在一些分歧，這是客觀存在，只有遵循相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則，兩國關係才能穩定發展，中英其實在雙邊、地區和國際層面，在貿易、投資、教育、文化、體育等廣泛領域可以合作的空間很大，合作可以為兩國人民帶來實實在在的利益。

鄭澤光表示，英國國內在對華問題上存在不同聲音，有些人談到中國時永遠不會改變自己的觀點，關鍵問題是不能讓這些人綁架中英關係，這對兩國和其他國家的人民都非常重要。中英雙方應鼓勵兩國各界積極交往，拓展各領域互利合作。他亦提到，在烏克蘭問題上，中國不是製造問題的一方，而是解決問題的力量，中方立場始終如一，通過談判推動政治解決是烏克蘭危機的唯一正確出路，雖然這可能需要很多時間，付出艱苦努力，但政治解決方式可以避免更多流血和破壞，更符合各方利益，也更有利於歐洲的持久和平。